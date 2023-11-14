شاهد: لحظة اعتراض صاروخ في سماء إيلات

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن منظومة الدفاع الجوي “اعترضت صاروخًا في منطقة البحر الأحمر أُطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون العبور إليها”.

وأظهرت مقاطع فيديو عملية اعتراض صاروخ في سماء إيلات، على البحر الأحمر.

وقال الجيش في بيان: “متابعة للتقارير الأولية عن تفعيل الإنذارات بمنطقة إيلات، تم إطلاق صاروخ اعتراض عقب اشتباه بوجود هدف جوي، حيث دوّت الصافرات نتيجة إطلاق صاروخ الاعتراض”.

وأضاف: “لم يتم رصد أي خرق للأجواء الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوّت في المدينة، فيما قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية: “عقب صفارات الإنذار التي انطلقت في إيلات، لم يرد بهذه المرحلة أي اتصالات حول سقوط ضحايا”.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، تعرضت إيلات لعدة هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن إطلاقها.

وتوعدت الجماعة باستهداف السفن الإسرائيلية التي قد تمر في البحر الأحمر ومواصلة إطلاق الصواريخ والمسيّرات على جنوب إسرائيل.