صناعة “فرن الطين”.. مهنة قديمة نشطت على وقع الحرب والنزوح في غزة (فيديو)

أجبرت الحرب وانقطاع الغاز والكهرباء سكان قطاع غزة على العودة إلى استخدام فرن الطين أو “فرن الطابون”.

ويقول زياد أبو زعرب، وهو صانع لأفران الطين، للجزيرة مباشر إن صناعة الفرن الطيني أو ما يُسمى “فرن الطابون” نشطت منذ بداية الحرب على القطاع.

وأوضح أبو زعرب، الذي يعمل في هذه المهنة منذ 20 عاما، أن صناعة فرن طيني تتطلب وقتا قد يصل إلى 10 أيام.

وذكر أن الحرب وإغلاق المعابر تسببا في عدم توافر المواد اللازمة لصناعة الأفران، مما أجبرهم على الاكتفاء بما هو متاح من إمكانات شحيحة.

وأوضح أنهم أدخلوا بعض الإضافات على فرن الطين، ليتاح استخدامه في أكثر من وظيفة مثل الخبز والطبخ.

وقال أبو زعرب، وهو يضع اللمسات الأخيرة على أحد الأفران، إنهم يقومون عبر مهنتهم بمساعدة الناس لتسهيل حياتهم مع غياب مقومات الحياة الأساسية، ومساعدة أنفسهم عن طريق العمل لإعالة أسرهم مع الحرب المستمرة التي لا يعرفون متى ستنتهي.