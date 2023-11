عقوبات أمريكية بريطانية على قادة في حماس والجهاد.. تعرّف إليهم

قررت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات مشتركة على أشخاص وكيانات، قالت إن لديهم ارتباطات مع حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة اكس، عن قرار العقوبات الذي جرى بالتنسيق بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، فإن المستهدفين بالعقوبات هم 6 أشخاص وكيانان من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى شخصين من حركة حماس.

ومِن بين مَن شملتهم العقوبات الأمريكية، القيادي البارز في حركة حماس وأحد مؤسسيها محمود الزهار، ونائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، وقائد جناحها العسكري أكرم العجوري، وممثل الحركة في إيران ناصر أبو شريف.

وشملت العقوبات أيضا شخصا يدعى معاذ العتيلي، ومؤسسة “مهجة القدس” والمسؤول السياسي عنها جميل يوسف أحمد عليان.

The United States, in coordination with the UK, is imposing sanctions on individuals and entities that have supported Hamas and the Palestinian Islamic Jihad terrorist groups. We continue to coordinate with our partners and allies to disrupt these terrorist financing channels.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 14, 2023