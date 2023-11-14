عقوبات أمريكية بريطانية على قادة في حماس والجهاد.. تعرّف إليهم

قررت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات مشتركة على أشخاص وكيانات، قالت إن لديهم ارتباطات مع حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة اكس، عن قرار العقوبات الذي جرى بالتنسيق بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، فإن المستهدفين بالعقوبات هم 6 أشخاص وكيانان من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى شخصين من حركة حماس.

ومِن بين مَن شملتهم العقوبات الأمريكية، القيادي البارز في حركة حماس وأحد مؤسسيها محمود الزهار، ونائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، وقائد جناحها العسكري أكرم العجوري، وممثل الحركة في إيران ناصر أبو شريف.

وشملت العقوبات أيضا شخصا يدعى معاذ العتيلي، ومؤسسة “مهجة القدس” والمسؤول السياسي عنها جميل يوسف أحمد عليان.

The United States, in coordination with the UK, is imposing sanctions on individuals and entities that have supported Hamas and the Palestinian Islamic Jihad terrorist groups. We continue to coordinate with our partners and allies to disrupt these terrorist financing channels. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 14, 2023

كما شملت العقوبات نبيل خالد شومان (مؤسس ومالك شركة نبيل شومان للصرافة – مقرها لبنان)، وابنه خالد شومان، وشخصا آخر يدعى رضا علي خميس يعمل في مجال تحويل الأموال.

وأشار البيان إلى أن العقوبات هدفها “تقييد أنشطة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس”.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية غانيت يلين إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها بما في ذلك بريطانيا “لحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ فظائعها”.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على كبار قادة حركة حماس، ومن قالت إنهم مموليها، ردا على معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة ضد إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الخارجية البريطاني المعيَّن حديثا ديفيد كاميرون “سنواصل استخدام كل أداة ممكنة لدينا لعرقلة النشاط البغيض لهذه المنظمة الإرهابية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين، بما يؤدي إلى زيادة صعوبة عملهم وعزلتهم على المسرح العالمي”.

🔴 Hamas leaders and financiers sanctioned today. Foreign Secretary @David_Cameron has announced sanctions on leaders and financiers of Hamas for their connections to the terrorist organisation. — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) November 14, 2023

وقالت الحكومة البريطانية إن قائد حماس في غزة يحيى السنوار من بين الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات الجديدة من الجناحين السياسي والعسكري للحركة.

وأشارت الحكومة البريطانية، التي تصنف حماس “منظمة إرهابية”، إلى أنها فرضت عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة على 4 من كبار قادة حماس واثنين من مموليها.