غزة.. أطفال في رفح يغنون “شدو بعضكم يا أهل فلسطين” أثناء انتظارهم وجبة الغداء (فيديو)

في مشهد تجلت فيه براءة أطفال غزة، والذين كانوا ضحايا بالآلاف للحرب الإسرائيلية على القطاع، غنى مجموعة الأطفال كلمات من الأغنية الشهيرة “شدوا بعضكم” خلال قدومهم إلى “تكية” صباح الاثنين للحصول على طبق من الطعام الخيري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واصطف الأطفال حاملين بعض العلب البلاستيكية والأطباق الفارغة في انتظارهم للحصول على الطعام، ثم غنوا “شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، ما ودعتكم رحلة فلسطين، على ورق صيني لكتب بالحبر، يا فلسطين على اللي جرالك يا فلسطيني”، ثم لوحوا بأيديهم بشارات الصمود والنصر.

ويتوافد عشرات الأطفال والعائلات إلى مناطق تقام فيها “التكية الخيرية” والتي تتمثل بمبادرة توزيع مجاني للطعام المطبوخ بشكل يومي على النازحين في ضوء الأزمات المعيشية الصعبة التي يمر فيها قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية.

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية، حتى مساء الأحد.