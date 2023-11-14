كتائب القسام تعلن قتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية في غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها قتلت 9 من جنود الاحتلال، كما دمرت 22 آلية في محاور عدة بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها بمنصة تليغرام “منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 9 جنود صهاينة، وتدمير 22 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة”.

وفي بيان سابق، قالت كتائب القسام إنها قتلت “7 جنود من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة”، مضيفة أن مقاتليها هاجموا “ناقلة جند ودبابة بقذائف الياسين 105”.

وذكرت “القسام” أن مقاتليها استهدفوا بقذائف “الياسين 105” دبابتين و3 آليات في محور غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى دبابة في جنوب غرب المدينة، ودبابتين وجرافة في شمال غرب غزة.

وأضافت كتائب القسام أنها قصفت قاعدة “رعيم” الجوية جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية.

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 9 جنود صهاينة وتدمير 22 آلية صهيونية كليا أو جزئيا على كافة محاور التوغل في قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/C5MyooGqQm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 14, 2023

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عمليات قصف لقوات الاحتلال من بينها “قصف التجمعات العسكرية المتوغلة في (نتساريم) ومحيط عمارة بكرون بصواريخ (بدر 1)”.

كما أعلنت سرايا القدس “قصف جنود العدو وآلياته في محور جنوب غرب غزة، والتجمعات والآليات العسكرية في موقع (كرم أبو سالم) بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وأعلن جيش الاحتلال، فجر الثلاثاء، مقتل جنديين وإصابة 4 خلال المعارك في غزة أمس الاثنين، وهو ما يرفع عدد قتلاه إلى 47 منذ بدء العملية البرية في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.