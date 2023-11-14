يديعوت أحرونوت: تضارب في إسرائيل بشأن أعداد “القتلى” الفلسطينيين ومستقبل غزة بعد الحرب

ذكرت صحيفة إسرائيلية أن هناك خلافات في البلاد بشأن أمور مثل العدد الحقيقي للقتلى الفلسطينيين، ومستقبل قطاع غزة بعد الحرب، رغم محاولات إظهار أن الجبهة الداخلية موحدة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه في الوقت الذي صرّح فيه مسؤول أمني كبير بأن أعداد القتلى الفلسطينيين في غزة وصل إلى 20 ألف شخص، أعلنت السلطات الفلسطينية في القطاع استشهاد أكثر من 11 ألفًا. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ردًّا على سؤال عن هذا الأمر “لا تصدقوا حماس”. وعندما سُئل عن الأعداد التي لدى إسرائيل، أجاب مخالفًا تصريحات المسؤول الأمني “أعداد القتلى أقل”.

وفي مثال آخر، قال نتنياهو قبل يومين إن إسرائيل ستستمر في سيطرتها الأمنية على غزة حتى بعد الحرب، ولن تسمح بعودة السلطة الفلسطينية إليها، بينما لم يستبعد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ في لقاء مع فوكس نيوز إمكانية أن تؤدي السلطة الفلسطينية “دورًا ما” في القطاع مستقبلًا.

وقال هرتسوغ إنه يجب على الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، متسائلًا “ما هو بالتحديد الدور الذي سيكون منوطًا بالسلطة الفلسطينية في غزة، لننتظر ونري”.

وأضاف “جميعنا يدرك أن هيكل السلطة الفلسطينية الحالي بالكاد قادر على حكم رام الله، لذا بالتأكيد هو غير قادر على فعل ذلك في غزة”.