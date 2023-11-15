أردوغان: إسرائيل “دولة إرهاب” وسنواصل عزلها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل عزل إسرائيل دوليا، وتوفير مختلف أشكال الدعم لفلسطين.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل بمجازرها على هذا النحو “ستسجل نفسها دولة إرهاب ملعونة بكل مكان في العالم”.

وقال “في خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية، بينما نوفر جميع أشكال الدعم الإنساني لفلسطين”، مشيرا إلى “مواصلة اتخاذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم”.

ولفت أردوغان إلى أن إسرائيل تطبّق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها، وقال “أقولها بصراحة وبقلب مستريح: إسرائيل دولة إرهاب”.

وأوضح الرئيس التركي أنه سيُجري اتصالات هاتفية مع زعماء البلدان التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة أخيرا، الذي صوتت لصالحه 121 دولة.

وأكد أردوغان أن الحكومة التركية لن تتردد أبدا “بسبب انزعاج أحدهم من التصريح بأن أفراد حركة حماس مقاومون يسعون إلى حماية وطنهم وأرواحهم”.

ووجّه أردوغان كلامه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا “تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها. امتلك ما شئت فإنك راحل”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 40 يوما حربا مدمرة على غزة، استُشهد خلالها 11320 بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، وأصيب أكثر من 29 ألف، 70% منهم أطفال ونساء.