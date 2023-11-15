الاحتلال يواصل استهداف الأطفال في قطاع غزة ويقصف أبراج الصالحي في النصيرات (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن عدد شهداء القصف الإسرائيلي لأبراج الصالحي في النصيرات وسط قطاع غزة ارتفع إلى 14 شهيدا إضافة إلى عدد كبير من الجرحى.

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وحسب شهود عيان، فقد تم قصف البرج بشكل مباشر ودون سابق إنذار، مما أوقع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

وقال أحد الأطفال الجرحى الذين يجري علاجهم في قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى للجزيرة مباشر “كنا قاعدين وقصفوا فوقنا، وأُصبت أنا وأخي وأمي”.

وقال أحد الناجين للجزيرة مباشر “تم استهداف طابقين في برج الصالحي، والمصابون أطفال ونساء، هذه جريمة حرب، وباقي سكان البرج تضرروا”.

وأضاف “جيش الاحتلال لا أخلاقي يستهدف المدنيين والأطفال”، مطالبا بوقف إطلاق النار وإنهاء هذه الجرائم.

وأكد أن قطاع غزة كله مستهدف، ولا مكان آمن فيه، لا شمالا ولا جنوبا ولا في الوسط.

وقال ناج آخر من المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي “جئت إلى المستشفى لأبحث عن أولادي، ولا أعرف من هو منهم حي ومن هو ميت”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 40 يوما حربا مدمرة على غزة، استُشهد خلالها 11320 بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، وأصيب أكثر من 29 ألف، 70% منهم أطفال ونساء.