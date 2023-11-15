السفير حسام زملط: الشعب الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه (فيديو)

قال سفير فلسطين في بريطانيا، حسام زملط، إن العالم أمام مشهد جديد فيما يتعلق بالحرب على غزة، مشيرًا إلى أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي هو “تطهير عرقي وإبادة جماعية”.

وقال خلال مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، “لم نعد أمام مجرد عدوان أو دولة إرهاب، هذه ممارسة تطهير عرقي وإبادة جماعية بكل معنى الكلمة”، مؤكدًا أن هذه “لحظات فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني”.

واستدل زملط، برأيه موضحًا “أن الاحتلال يستهدف المستشفيات والمدارس والجامعات والمخابز ومقار الأمم المتحدة، ليجري عملية تصفية للشعب الفلسطيني”.

ويرى زملط أن العالم يتابع ويعرف كل شيء، “يعرف أن هنالك أطفال خدج في الحضانات قد توفوا بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين، لا أحد يدعي أنه لم يكن يعلم ما يحدث في فلسطين”.

وأضاف “هذه ليست حربًا، هذا اعتداء وعدوان على مجمل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وهناك تقاعس رهيب من قبل الأطراف الدولية، خصوصًا المملكة المتحدة”.

وقال “خطابنا للجميع هو إما أن نكون أو لا نكون، نحن كشعب سندافع عن أنفسنا ولنا الحق بالدفاع عن أنفسنا، السؤال نفسه ينطبق على كل سياسي بريطاني وأمريكي وكل سياسي دولي، إما أن تكون أو لا نكون”.

وأضاف “عملنا الدولي الآن ينصب على التحقيق في كل جرائم الحرب، ومحاسبة كل القتلى حتى لا يتكرر ذلك، لا نسمح ويجب ألا يسمح أحد أن يمر شعبنا بهذه التجربة مرة أخرى”، مشيرًا إلى أنه يوجد “جيوش من المحامين المتطوعين” في كل أنحاء العالم يجهزون لرفع دعاوى على “كل مجرم حرب إسرائيلي”.

وأكد زملط أن أطفال فلسطين لهم الحقوق كافة كأطفال العالم كلهم، وقال “أطفالنا ككل أطفال العالم، لهم الحق في حياة كريمة والحلم والأمل في مستقبل مختلف، وهو ما نحن بصدده”.