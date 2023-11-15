المرة الأولى منذ بداية الحرب.. صحفي يساعد امرأة فلسطينية على الحديث مع ابنها المغترب (فيديو)

ساعد صحفي فلسطيني أسرة بقطاع غزة في التواصل مع ابنها المغترب، للمرة الأولى منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

وكان الصحفي يُجري لقاء مع الأسرة التي نزحت من شمال القطاع إلى جنوبه، عندما أجرى مكالمة فيديو مع الابن الذي يعيش في تركيا، وفقد الاتصال بالعائلة منذ بداية العدوان، واعتقد أنه فقدهم خلال إحدى غارات الاحتلال.

وتعيش الأسرة في إحدى المدارس بينما لا يزال الأب وأحد الأبناء في غزة حتى الآن. وبدت الفرحة على وجه الأم خلال المكالمة، لتمكنها من التواصل والحديث مع ابنها للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وفي ختام المكالمة، أوصت الأم ابنها بتذكّر أرضه وبلده دائما، مؤكدة له أنهم سيواصلون صمودهم.