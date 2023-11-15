المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 11 آلية لقوات الاحتلال وقتل وإصابة جنود إسرائيليين

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اثنين من الجنود أصيبا قرب غزة، فيما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تدمير 11 آلية للاحتلال في محاور عدة في قطاع غزة، وإطلاق صواريخ على مستوطنات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في بيان على منصة “إكس”: “أصيب جنديان إسرائيليان بجروح خطيرة وطفيفة، بعد أن أطلق مسلحون صاروخًا مضادًا للدبابات على جرافة عسكرية من طراز (دي 9)، كانت في الأراضي الإسرائيلية قرب السياج بمنطقة كيسوفيم”.

يأتي هذا فيما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف آليات ودبابات وجرافات بالقذائف والصواريخ المضادة للدروع من طرازي “الياسين 105″ و”تاندوم”.





وقالت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، إنه “منذ صباح اليوم (الأربعاء) تمكن مجاهدونا من استهداف قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح، وتدمير 11 آلية صهيونية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة”.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في بيان سابق استهداف “حفّار عسكري ترافقه قوة من جنود الاحتلال بعبوات مضادة للدروع وعبوة أخرى مضادة للأفراد شرق جحر الديك، ومجاهدونا يؤكدون وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

وفصلت كتائب القسام في بيانات متتالية تفاصيل عمليات استهداف دبابات وجرافة عسكرية غرب مدينة غزة وجنوب غرب مدينة غزة، وكذلك قصف سديروت برشقة صاروخية.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين عن عملية مشتركة لاستهداف “دبابتين صهيونيتين بقذائف (التاندوم) و(الياسين 105) جنوب غرب مدينة غزة”.

ونشرت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي مقطع “فيديو” لقصف “التحشدات العسكرية المتوغلة في نتساريم ومحيط عمارة بكرون بصواريخ (بدر1)”.





كما أعلنت سرايا القدس قصف الحشود والتجمعات العسكرية في “محيط الشركة الهندسية بصواريخ (بدر 1)”، وقصف الحشود “العسكرية في محيط جامعة الأزهر ومنتجع النور برشقة صاروخية”.

وأعلنت كتائب القسام، أمس الثلاثاء، قتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية كليًا أو جزئيًا في محاور توغل قوات الاحتلال في قطاع غزة كافة.