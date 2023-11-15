بزعم تنفيذ عملية “دقيقة” ضد حماس.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجمع الشفاء الطبي

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقال الدكتور أحمد مخللاتي -رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء- إن دبابات جيش الاحتلال والجرافات دخلت إلى حرم المجمع الطبي.

وفجر الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال عن بدء عملية عسكرية في جزء معين بمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، داعيًا منتسبي حركة حماس إلى الاستسلام، وفق قوله.

وجاء إعلان جيش الاحتلال عقب بيان لوزارة الصحة في غزة قالت فيه إن جيش الاحتلال أبلغ إدارة المجمع الطبي بشكل رسمي أنه سيقتحمه.

وفي وقت سابق، أذاعت الجزيرة مباشر المكالمة التي أبلغ خلالها جيش الاحتلال وزارة الصحة في غزة نيته اقتحام مجمع الشفاء الطبي.

وعبر البث المباشر على شاشتا، أبلغ أحد ضباط جيش الاحتلال الدكتور منير البرش -مدير عام وزارة الصحة في غزة- أنهم سيقتحمون مجمع الشفاء الطبي.





وقال أفيخاي أدرعي -المتحدث باسم جيش الاحتلال- في بيان على منصة إكس “في هذه الساعة تعمل قوات جيش الدفاع ضد منظمة حماس في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية إلى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف “نؤكد أن العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى”.

وأوضح أن القوة التي اقتحمت المستشفى تضم فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة.

#عاجل في هذه الساعة تعمل قوات جيش الدفاع ضد منظمة حماس الارهابية في جزء معين من مجمع #الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية الى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية.

نؤكد ان العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى.

لقد سبقت العملية جهود لاخلاء… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2023

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت، في وقت سابق الليلة، أن جيش الاحتلال أبلغ إدارة مجمع الشفاء الطبي بشكل رسمي أنه سيقتحم المجمع ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال اتصل على إدارة المجمع وأبلغها أنه سيقتحم خلال الدقائق القادمة.

وأضاف “الاحتلال تواصل معنا عبر الهاتف وطالبنا بعدم الاقتراب من نوافذ أو أبواب مشفى الشفاء”.

وأفاد شهود عيان من داخل المجمع أن اشتباكات عنيفة وصوت إطلاق نار مكثف يسمع دويه في محيط المستشفى بشكل قريب جدًا من البوابات.

وأوضح القدرة أن 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح موجودون داخل الشفاء الآن، مؤكدًا أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لاستهداف مستمر بالقصف من جيش الاحتلال بزعم وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين، وهو ما نفته حكومة غزة وحركة حماس مرارا.

مدير الصحة في #غزة للجزيرة مباشر: – نسمع أصوات إطلاق نار وحركة دبابات للاحتلال داخل #مستشفى_الشفاء – قوات الاحتلال دخلت مستشفى الشفاء الطبيب في مستشفى الشفاء محمد حلس للجزيرة مباشر: – إذا بقينا على قيد الحياة سنرسل لكم صور اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/D69YsOH5uZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2023

وتتعرّض مستشفيات قطاع غزة -لا سيما في الشمال- لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال، ما يفاقم من الوضع الكارثي، خاصة في الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى وفاة مرضى وجرحى، بينهم أطفال.

ومنذ 39 يومًا يشن جيش الاحتلال حربًا على غزة، أدت إلى استشهاد 11 ألفا و320 فلسطينيًا، بينهم 4650 طفلًا و3145 امرأة، فضلًا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.