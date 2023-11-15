بعد 10 أيام من حصار جيش الاحتلال.. إجلاء المرضى والطواقم الطبية من مستشفى القدس بغزة (فيديو)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، تمكنها من إجلاء المرضى والجرحى والطواقم الطبية من مستشفى القدس، التابع لها في مدينة غزة؛ بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه المستشفى.

وقالت الجمعية، في بيان: كان يوما عصيبا محفوفا بالمخاطر، تمكنا اليوم من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس مجبرين بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه المستشفى.

وأوضحت أن عملية الإجلاء تمت بعد مرور أكثر من 10 أيام على حصارهم (من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي) ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى المستشفى.

🔴It was a challenging and perilous day. Today, we managed to evacuate the patients, the wounded, their families, and the medical teams trapped in 🏥Al-Quds Hospital, compelled by the tragic situation that had befallen the hospital. This comes after more than ten days of siege,… — PRCS (@PalestineRCS) November 14, 2023

وشددت الجمعية على أنه كان من الاستحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة بعد أن بات المستشفى يشكل خطرا على حياة كل من فيه بسبب استمرار القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى وفتح النار على من فيه، عدا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء والطعام للمرضى.

وأفادت بأنه جاري نقل الجرحى والمرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب (جنوبي القطاع)، التي تعاني أصلا من قرب نفاد الوقود وشح المستلزمات الطبية والأدوية.

The first moments upon the arrival of medical staff, patients, and the wounded to Khan Younis after their evacuation from Al-Quds Hospital in #Gaza, following the hospital's siege for more than ten days amidst ongoing bombardment in the hospital's vicinity, power outages, and… pic.twitter.com/wU9vcQcEV2 — PRCS (@PalestineRCS) November 14, 2023

والأحد الماضي، أعلنت جمعية الهلال الأحمر خروج مستشفى القدس عن الخدمة؛ إثر نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

كما أعلنت ليلة الاثنين/الثلاثاء توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة.

ومنذ أيام، تكثف قوات جيش الاحتلال ن وجودها في محيط مستشفيات شمال قطاع غزة، في ظل مطالب متلاحقة لسكان شمال القطاع بالتوجه جنوبا.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي؛ إذ نزح نحو 1.5 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، وتمنع إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء والوقود، في ظل قصف مكثف منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 39 يوما يشن جيش الاحتلال حربا على غزة، أدت إلى استشهاد 11 ألفا و320 فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.