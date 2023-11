بعد 10 أيام من حصار جيش الاحتلال.. إجلاء المرضى والطواقم الطبية من مستشفى القدس بغزة (فيديو)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، تمكنها من إجلاء المرضى والجرحى والطواقم الطبية من مستشفى القدس، التابع لها في مدينة غزة؛ بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه المستشفى.

وقالت الجمعية، في بيان: كان يوما عصيبا محفوفا بالمخاطر، تمكنا اليوم من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس مجبرين بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه المستشفى.

وأوضحت أن عملية الإجلاء تمت بعد مرور أكثر من 10 أيام على حصارهم (من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي) ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى المستشفى.

🔴It was a challenging and perilous day. Today, we managed to evacuate the patients, the wounded, their families, and the medical teams trapped in 🏥Al-Quds Hospital, compelled by the tragic situation that had befallen the hospital. This comes after more than ten days of siege,…

