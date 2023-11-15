حماس تحمّل الاحتلال الإسرائيلي وبايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقالت الحركة في بيان فجر الأربعاء “نحمّل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، وما يتعرّض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل”.

وأضاف البيان أن تبني البيت الأبيض والبنتاغون لرواية الاحتلال الكاذبة -التي زعمت باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية- كان بمنزلة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين لإجبارهم قسرًا على النزوح من الشمال إلى الجنوب لاستكمال مخطط الاحتلال الرامي لتهجير شعبنا كما جاء على لسان العديد من وزراء الكيان المحتل.





وشدّد بيان حماس على أن صمت الأمم المتحدة وخُذلان العديد من الدول والأنظمة “لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة”.

وفجر الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

#عاجل في هذه الساعة تعمل قوات جيش الدفاع ضد منظمة حماس الارهابية في جزء معين من مجمع #الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية الى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية.

نؤكد ان العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى.

لقد سبقت العملية جهود لاخلاء… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2023

وأعلن جيش الاحتلال عن بدء عملية عسكرية في جزء معين بمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، داعيًا منتسبي حركة حماس إلى الاستسلام.

وجاء إعلان جيش الاحتلال عقب بيان لوزارة الصحة في غزة قالت فيه إن جيش الاحتلال أبلغ إدارة المجمع الطبي بشكل رسمي أنه سيقتحمه.

وأفاد شهود عيان من داخل المجمع أن اشتباكات عنيفة وصوت إطلاق نار مكثف يسمع دويه في محيط المستشفى بشكل قريب جدًا من البوابات.

وأوضح القدرة أن 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح موجودون داخل الشفاء الآن، مؤكدًا أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى.





ومنذ أيام، يتعرّض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال بزعم وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين، وهو ما نفته حكومة غزة وحركة حماس مرارًا.