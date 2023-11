رئيس الوزراء الكندي: يجب وقف إطلاق النار في غزة فالعالم يشاهد ما يحدث من قتل على الشاشات (فيديو)

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الثلاثاء، إن قتل النساء والأطفال والرضع في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع حربها على غزة قبل 40 يوما.

وتمسكت كندا بموقفها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها عبّرت عن قلقها المتزايد بشأن ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة، حيث استُشهد أكثر من 11 ألف فلسطيني 70% منهم أطفال ونساء.

وقال ترودو “أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع لشهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم”.

Justin Trudeau, in an intoned voice and citing reports from Hamas, warns Israel to stand down.

Benjamin Netanyahu responds to Justin. https://t.co/8ePGmNoMx0 pic.twitter.com/GfjthgWIdk

