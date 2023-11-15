طائرات الاحتلال تقصف أطفالا كانوا في طابور لتعبئة المياه في جباليا شمالي قطاع غزة (فيديو)
قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال استهدف أطفالا كانوا في طابور لتعبئة المياه في جباليا شمالي القطاع.
وأسفر القصف الذي استهدف عددا من المنازل قرب مركز إيواء للنازحين في مخيم جباليا عن شهداء ومصابين، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي.
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وأظهر مقطع مصور آثار القصف الذي استهدف منزلا بالقرب من مركز إيواء في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر القصف الإسرائيلي، وقالت في بيان نشرته عبر تلغرام “4 شهداء ومصابون إثر استهداف الاحتلال منزلا مجاورا لمركز إيواء في مخيم جباليا شمالي القطاع”.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 40 يوما حربا مدمرة على غزة، استُشهد خلالها 11320 بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، وأصيب أكثر من 29 ألف، 70% منهم أطفال ونساء.