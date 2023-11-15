عبر البث المباشر على شاشتنا.. نص المكالمة الهاتفية بين جيش الاحتلال ومدير صحة غزة قبل اقتحام مجمع الشفاء (فيديو)

أذاعت الجزيرة مباشر المكالمة التي أبلغ خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة في غزة نيته اقتحام مجمع الشفاء الطبي.

وعبر البث المباشر على شاشتا، أبلغ أحد ضباط جيش الاحتلال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة أنهم سيقتحمون مجمع الشفاء الطبي.

وخلال المكالمة، استعرض البرش الأوضاع داخل المشفى لضابط الاحتلال وأماكن تواجد المرضى والجرحى والشهداء الذين لم يدفنوا بعد بسبب حصار قوات الاحتلال للمشفى.

وفجر الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال أنّ وحداته تنفّذ عملية عسكرية “دقيقة ومحدّدة الهدف” ضدّ حركة حماس “في منطقة محدّدة” داخل مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة، أكبر مستشفى في قطاع غزة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية”، على حد قوله.

وأكّد الجيش في بيانه أنّ وحداته “تضمّ طواقم طبّية ومتحدّثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محدّدة للاستعداد لهذه البيئة المعقّدة والحسّاسة، بهدف عدم إلحاق أيّ ضرر بالمدنيين الذين تستخدمهم حماس دروعًا بشرية”.

وأتى بيان جيش الاحتلال بعد إعلان أشرف القدرة -المتحدّث باسم وزارة الصحة في غزة- أنّ جيش الاحتلال اتّصل هاتفيًا بوكيل الوزارة لإخطاره بأنّ قواته ستقتحم المستشفى في غضون دقائق.

وقال القدرة إنّ “الاحتلال الإسرائيلي تواصل مع وكيل وزارة الصحة وأبلغه أنّه خلال الدقائق القادمة سيتمّ اقتحام مجمّع الشفاء الطبّي وطلب أن يتمّ إبلاغ الجميع بعدم الوقوف قرب النوافذ حتى لا يكون هناك خطر على حياتهم”.

ويضم المستشفى آلاف الفلسطينيين من مرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين جرّاء الحرب المستعرة التي يشنها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة.