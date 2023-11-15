الدنمارك.. مسيرة لأطباء تطالب الحكومة بالتدخل لوقف استهداف المستشفيات في غزة (فيديو)

نظم تجمّع الأطباء الفلسطينيين في الدنمارك مسيرة بالعاصمة كوبنهاغن، الأحد، للمطالبة بوقف استهداف المستشفيات وحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة.

كما طالب الأطباء بتوفير ظروف آمنة تُمكن الطواقم الطبية من علاج آلاف المصابين نتيجة القصف والغارات الإسرائيلية على القطاع.

وقال الدكتور محمود إسماعيل، رئيس تجمّع الأطباء الفلسطينيين في الدنمارك، للجزيرة مباشر إنهم طالبوا “بتطبيق القانون الدولي الذي يحمي المنشآت الصحية في حال الحروب”، مضيفا “نتواصل مع مختلف الجمعيات الخيرية حتى نتمكن من جمع مساعدات طبية لإيصالها الى زملائنا في غزة”.

كما نشرت الدكتورة قمر علي موسى، وهي طبيبة فلسطينية-دنماركية، مقالا في صحيفة محلية، وقّع عليه 139 طبيبا دنماركيا، يؤكدون فيه تضامنهم مع زملائهم في غزة.

وقالت الدكتورة قمر للجزيرة مباشر “من غير القانوني الهجوم على المستشفيات في الحروب، لكن إسرائيل خالفت القانون واستهدفت المستشفيات والطواقم الطبية”.

وطالبت الحكومة الدنماركية “بالتدخل لوقف قصف إسرائيل للمستشفيات والمؤسسات الطبية”.

من جهتها، قالت الدكتورة سهير عثمان أبو حسان، وهي طبيبة نساء فلسطينية مقيمة في الدنمارك، إنه يمكن للأطباء العرب القيام بالكثير لمساندة زملائهم في غزة.

وأوضحت أنه يمكن للأطباء العرب تنظيم حملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بمعاناة الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي بقطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية، كما يمكنهم جمع تبرعات من المستلزمات الطبية تمهيدا لإرسالها إلى القطاع.