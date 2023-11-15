وزيرة المالية الهندية: الحرب على غزة تشكل تحديا لمشروع الممر الاقتصادي

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن اليوم الأربعاء في نيودلهي إن الصراع بين إسرائيل وغزة “دليل مثير للقلق” على التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف.

وأوضحت سيتارامن، خلال مؤتمر، أن الممر لا ينفصل عن تحدياته الجيوسياسية و”الصراع الدائر في إسرائيل وغزة دليل مقلق عليها”.

وكان مشروع الممر الاقتصادي قد تم الإعلان عنه خلال قمة مجموعة العشرين بالهند التي عقدت في سبتمبر/ أيلول الماضي، ويربط بين جنوب آسيا وأوروبا عبر الخليج والشرق الأوسط.

وتدعم الولايات المتحدة المشروع ليكون ممرا اقتصاديا وتجاريا جديدا منافسا لمشروع الحزام والطريق الذي أعلنت عنه الصين قبل 10 سنوات.

ويتألف المشروع الجديد من ممرين منفصلين، أحدهما يربط الهند بدول الخليج العربية والآخر يربط الخليج بأوروبا وسيمر عبر الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 40 يوما حربا مدمرة على غزة، خلفت 11 ألفا و320 شهيدا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألف و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء.