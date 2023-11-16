اعتبرت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، أن الشعب الفلسطيني يمثّل في الوقت الحالي “كرامة الأمة”.

جاء ذلك في كلمة لها، الأربعاء، خلال مؤتمر في إسطنبول تحت شعار “قلب واحد من أجل فلسطين”، وذلك على إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وقالت الشيخة موزا في كلمتها “أشهد أن كل ما نفعله لأشقائنا في فلسطين، في غزة والضفة الغربية، أقل مما يستحقون، وهم الذي يمثلون في هذه اللحظة من التاريخ كرامة هذه الأمة في زمن الرداءة والتردي”.

وأضافت أن المجتمع الدولي يشاهد “كيف يخرق القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ بالقصف الوحشي الذي يستهدف المدنيين وتحويل منازلهم إلى خراب”، وتساءلت “إلى متى يظل المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون؟”.

الشيخة موزا بنت ناصر: إلى متى سيستمر المجتمع الدولي بمشاهدة هذه المجازر بصمت وكيف يمكن توجيه تهمة معاداة السامية لمن ينتقد الجرائم في #غزة؟#الجزيرة_مباشر #قطر pic.twitter.com/8aWP8kQjQb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2023

وأضافت “لقد عايشنا طوال عقود كيف سوقت إسرائيل سرديات تاريخية ملفقة؟ وسيطرة هذه السرديات على العقل الجماعي العالمي. إن العالم كله مطالب بأن يراجع قبوله لهذه السرديات التي أمليت عليه لعقود عديدة”.

وتابعت “كما يتوجب على العالم الإسلامي أن يقدم سرديته المضادة، ويسعى بمختلف الوسائل الإعلامية والفكرية والثقافية والرسمية إلى نشرها، وتصديرها إلى الوعي الجمعي للأجيال الجديدة”.

وتحدثت الشيخة موزا عن الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة قائلة “وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية يموت طفل في غزة كل 10 دقائق، وهذا يعني ما إن أنتهي من كلمتي يكون طفل قد فارق الحياة، وما إن تنتهي جلستنا يكون 18 طفلًا قد لقوا حتفهم”.

وفي سياق تأكيد أهمية تقديم الدعم اللازم لسكان قطاع غزة، قالت “انطلاقًا من إيماننا بأن إعادة بناء التعليم تعني إعادة بناء الأمل بالمستقبل، سنواصل دأبنا على دعم قطاع التعليم في غزة من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع بتشجيع ودعم مالي من دولة قطر”.