القسام تعلن القضاء على قوة للاحتلال متحصنة داخل منزل وتدمير 21 آلية

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، “الإجهاز على قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى” وتدمير 21 آلية للاحتلال بشكل كلي أو جزئي في كل محاور التوغل في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان، الخميس، إن مقاتليها تمكنوا من “الإجهاز على قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بـ12 قذيفة (ياسين TBG) مضادة للتحصينات”.

وأضافت أن ذلك “أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعًا ما بين قتيل وجريح”.

وذكرت القسام في بيان منفصل أن مقاتليها تمكنوا، منذ صباح اليوم الخميس، “من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية صهيونية كليًّا أو جزئيًّا في جميع محاور التوغل في قطاع غزة”.

وأعلنت في بيان آخر أنها استهدفت، صباح اليوم الخميس أيضًا، “5 جيبات (سيارات) عسكرية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف (الياسين 105) ما أدى إلى تدمير جيبين أحدهما من نوع (وولف)، والآخر من نوع (ديفندر)، والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر”.

بدورها أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد، “قصف (نير عوز) برشقة صاروخية مركزة”.

ونشرت سرايا القدس مقطع فيديو لما قالت إنه قصف “المواقع العسكرية والجنود والآليات المتوغلة في محاور التقدم بقطاع غزة”.