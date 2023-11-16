القسام تنشر مشاهد لتفخيخ فتحة أحد الأنفاق واستدراج قوة من الاحتلال للمكان وتفجيره (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، مقطع “فيديو” يظهر قيام مقاتليها بتفخيخ أحد الأنفاق واستدراج أفراد من قوات الاحتلال للنفق، وتفجيره.

وقالت كتائب القسام على حسابها في منصة “تليغرام” معلقة على “الفيديو” بأنه “مشاهد لتفخيخ فتحة أحد الأنفاق القسامية في بيت حانون واستدراج قوة من سلاح الهندسة للمكان وتفجيره”.

وأضافت “اعترف العدو بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية”.

ويظهر المقطع أحد مقاتلي القسام وهو يقوم بتلغيم النفق، وبعدها يظهر أحد جنود الاحتلال وهو يدخل النفق بحذر قبل أن يمسك بـ”كاميرا” المراقبة الموضوعة بداخله.