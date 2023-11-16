القسام تنشر مشاهد لتفخيخ فتحة أحد الأنفاق واستدراج قوة من الاحتلال للمكان وتفجيره (فيديو)
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16/11/2023-|آخر تحديث: 16/11/202311:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر قيام مقاتليها بتفخيخ أحد الأنفاق واستدراج أفراد من قوات الاحتلال للنفق وتفجيره.
وقالت كتائب القسام على حسابها على منصة تليغرام معلقة على الفيديو “مشاهد لتفخيخ فتحة أحد الأنفاق القسامية في بيت حانون واستدراج قوة من سلاح الهندسة للمكان وتفجيره”.
وأضافت “اعترف العدو بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية”.
ويظهر المقطع أحد مقاتلي القسام وهو يقوم بتلغيم النفق، وبعدها يظهر أحد جنود الاحتلال وهو يدخل النفق بحذر قبل أن يمسك بكاميرا المراقبة الموضوعة بداخله.
🛑 "أسفر عن مـقـتل 5 جنود".. كتائب القـسـام تنشر صورًا لتفخيخ أحد الأنفاق في بيت حانون قبل استدراج قوة من سلاح الهندسة الإسرائيلي وتفـجيره pic.twitter.com/tL9LJ5jeBc
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 16, 2023
المصدر : الجزيرة مباشر