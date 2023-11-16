جيش الاحتلال يعرض أسلحة يقول إنه وجدها في مستشفى الشفاء.. وحماس تعلق (فيديو)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، مساء الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي عثر على أسلحة ومعدات تكنولوجية في مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة.

ونشر الجيش مقطع فيديو قال إنه يظهر أسلحة عُثر عليها في مبنى لم يفصح عنه في المستشفى، شملت بنادق آلية وذخائر وقنابل يدوية وسترات واقية.

بدورها، نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، استخدمها للمستشفى لأي عمليات عسكرية، وقالت في بيان، إن “مزاعم الاحتلال حول العثور على أسلحة داخل مجمع الشفاء الطبي ما هو إلا كذبة ودعاية رخيصة”.

ووصفت الحركة الفيديو بـ”كذب مفضوح ومسرحية لم تعد تنطلي على أحد”، مضيفة إنها كذبة “ليعطي مبرر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزة”.

وتابعت حماس “هي نفسها الدعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه لمستشفى الرنتيسي للأطفال، حيث يقوم الاحتلال بوضع أسلحة في المكان، ونسْج مسرحيّة هزيلة لم تعد تنطلي على أحد”.

"ابن عمي يمتلك أسلحة أكثر من التي وجدوها في #مستشفى_الشفاء"..سخرية عالمية من رواية الاحتلال#هاشتاج pic.twitter.com/cYIGasvQeU — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 16, 2023

ومع بزوغ فجر اليوم الـ40 من الحرب، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالي، زاعمًا وجود أنفاق مركزية لحماس وأسلحة أسفل المستشفى.

ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أفراد الطواقم الطبية، ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدَّج و7 آلاف نازح، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.