“حماس” ترد على مزاعم جيش الاحتلال بعثوره على أسلحة للمقاومة في مستشفى الشفاء

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجود أسلحة تابعة للمقاومة في مستشفى الشفاء، حسبما زعم الجيش الإسرائيلي، ووصفتها بـ”كذب مفضوح، والمسرحية التي لم تعد تنطلي على أحد”.

وقالت الحركة في بيان الأربعاء، “زَعْم الاحتلال الصهيوني عثوره على أسلحة وعتاد في مجمع الشفاء الطبي، ما هو إلا استمرار للكذب والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء مبرر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزة”.

وتابعت “هي نفسها الدعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه لمستشفى الرنتيسي للأطفال، حيث يقوم الاحتلال بوضع أسلحة في المكان، ونسْج مسرحيّة هزيلة لم تعد تنطلي على أحد”.

وأشارت الحركة في بيانها، أنها سبق ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتشكيل لجنة دولية للاطلاع على الأوضاع في المستشفيات، للتأكد من الادعاءات الإسرائيلية.

ومع بزوغ فجر اليوم الـ40 من الحرب، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالي، زاعمًا وجود أنفاق مركزية لـ”حماس” أسفل المستشفى.

عزت الرشق: لا نستبعد أن يقوم الاحتلال بالتلفيق وعمل مسرحية ووضع أسلحة وعتاد بـ #مستشفى_الشفاء لتبرير جريمته pic.twitter.com/vyRzpG8r5p — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2023

ووفقًا لتصريحات الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، مساء اليوم الأربعاء، فإن جيش الاحتلال لم يجد في مستشفى الشفاء غير المرضى والنازحين، فلجأ إلى تدمير الأجهزة الطبية.

وأضاف أبو سلمية في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال استجوبت عددًا من أفراد الطواقم الطبية داخل المجمع، واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين فيه.

ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أفراد الطواقم الطبية، ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدَّج و7 آلاف نازح، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.