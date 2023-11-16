شاهد: وصول طائرتين تقلان مرضى سرطان ومرافقيهم من غزة إلى تركيا

وصلت إلى تركيا، مساء الأربعاء، طائرتان تقلان عددًا من مرضى السرطان الفلسطينيين ومرافقيهم بعد إخراجهم من قطاع غزة إلى مصر، ومن ثم نقلهم إلى مطار أسن بوغا في العاصمة التركية أنقرة قادمتين من مطار العريش في مصر.

وعاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إلى أنقرة قادماً من مصر برفقة بعض المرضى، وذلك بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها الأربعاء لتقديم المساعدات الصحية لغزة ونقل المرضى والجرحى إلى تركيا، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وقال قوجة للصحفيين عقب وصوله أنقرة، إنه تم نقل 27 مريضًا و13 مرافقًا من غزة إلى تركيا عبر مصر.

وصلت إلى #تركيا، طائرتان تقلان عددًا من مرضى السرطان الفلسطينيين ومرافقيهم بعد إخراجهم من قطاع #غزة إلى مصرhttps://t.co/txE7Zcwj2M pic.twitter.com/Pw0GWyM7pU — Anadolu العربية (@aa_arabic) November 15, 2023

أكد وزير الصحة التركي، أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها من أجل نقل المرضى من قطاع غزة إلى أراضيها للعلاج.

وتم نقل المرضى من غزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة إلى مطار العريش المصري بواسطة سيارات الإسعاف ثم وضعوا على متن طائرات تابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع التركيتين، ليتم نقلهم إلى أنقرة.

وأشرفت فرق طبية تركية على استقبال المرضى لدى وصولهم إلى مطار أسن بوغا.

وقالت وكالة الأناضول إن المرضى نقلوا من الطائرات إلى سيارات الإسعاف وسيخضعون للعلاج في مدينة بيلكنت الطبية بأنقرة.