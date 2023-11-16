طفل فلسطيني مُحاصر داخل مستشفى الشفاء: أشجع الأهلي وأحب أبو تريكة (فيديو)

روى الشقيقان المحاصران داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة نبيل وجود، للجزيرة مباشر، عن حياتهم قبل بدء الحرب على غزة، والمآسي التي يعيشونها حاليًا داخل المجمع المحاصر من قبل قوات الاحتلال.

وقال نبيل (10 سنوات)، “الاحتلال يحاصرنا داخل المجمع ونسمع دوي الرصاص خارج المستشفى”، مشيرًا إلى أن أكثر صديق كان يحبه استشهد بعد قصف الاحتلال لسيارتهم وهم ينزحون للجنوب.

وأوضح نبيل أن والدهم لم يستطع الوصول إليهم بسبب حصار المجمع من كل الاتجاهات، وقال “اشتاق له كثيرًا”، لكنه أكد أنهم تعودوا على هذه الظروف -الحرب- وتابع: “تعودنا على هيك، اتعودنا على القصف وإطلاق النار”.

وعن أمنياته بعد انتهاء الحرب، قال نبيل “أروح علي الدار ألعب مع أصحابي، أشوف بابا أول ما يعود للدار، إن شاء الله هنطلع كلنا بالسلامة”.

ويهوى نبيل لعب كرة القدم وقراءة القرآن الكريم، وقال إنه يشجع النادي الأهلي المصري كما يفعل والده، وأنه يحب اللاعب محمد أبو تريكة، لأنه وفقًا لنبيل “من أفضل الناس، وبيعرف يلعب”، كما أشار إلى أنه يحب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وأشار نبيل إلى أن النادي الذي كان يتدرب فيه قبل الحرب على غزة قد تدمر جراء القصف الإسرائيلي، مطالبًا بضرورة وقف الحرب.





فيما تهوى شقيقته جود، التي تكبره بـ3 سنوات، الرسم، وقالت إنها تحبه منذ صغرها، وقامت خلال الحصار برسم الدكتور خالد أبو سمرة أحد أطباء المستشفى.

وبالرغم من أن جود لا تشعر بالأمان في المستشفى المحاصر، وسط أصوات القصف والرصاص، إلا أنها أرادت أن توصل رسالة لجدتها التي تعيش في قطر، قائلة “لا تخافي علينا”، لافتة إلى أنها لا تريدها أن تقلق عليهم.