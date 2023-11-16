قيادي في “حماس” يفند دلائل الاحتلال بشأن العثور على أسلحة بمستشفى الشفاء (فيديو)

فنّد ممثل حركة “حماس” في لبنان أسامة حمدان زعم جيش الاحتلال بالعثور على أسلحة وأدلة على استخدام كتائب عز الدين القسام لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وقال حمدان، في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، إن “حديث الاحتلال عن عثوره على بنادق وجهاز حاسب آلي في مجمع الشفاء رواية سخيفة وهزيلة تؤكد كذبه”.

وعرض حمدان مقطع “الفيديو” الذي نشره الاحتلال، مشيرًا إلى الصناديق التي سبق ونشر الاحتلال صورًا لجنوده وهم يحملونها إلى المستشفى، وقد كتب عليها بالإنجليزية “إمدادات طبية”، ظاهرة في مقطع “الفيديو” في غرفة الرنين المغناطيسي التي زعم الاحتلال أنه عثر على أسلحة فيها.





وتساءل حمدان “هل عِدّة بنادق، مع بِزة عسكرية، وحذاء، جاء بهم الاحتلال إلى غرفة الرنين المغناطيسي التي يعمل فيها أطباء ومتخصّصو الأشعة على مدار الساعة، تشكّل غرفة عمليات وقيادة وسيطرة وتحكّم لكتائب القسام التي تدكّ الاحتلال في كل دقيقة وساعة في طول وعرض قطاع غزة؟!”.

وقال إن ما عرضه الاحتلال “مسرحية هزيلة لجأ إليها وأعدّها للتغطية على سقوط روايته المزعومة”، مكررًا مطالبته للأمم المتحدة “بتشكيل لجنة دولية للاطلاع على واقع المستشفيات لكشف كذب الاحتلال”.