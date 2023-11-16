مدير الصحة العالمية: إسرائيل عطلت دخول الوقود لغزة.. وهذا الوضع الصحي في القطاع (فيديو)

استنكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، دخول القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك “غير مقبول على الإطلاق”، ومشددًا أن المستشفيات ليست “أرضًا للمعارك”.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن ما يعادل ربع مستشفيات غزة فقط التي تعمل حتى الآن، بينما تم إغلاق 26 مستشفى، وذلك “إما بسبب التدمير أو بسبب انعدام الوقود، كما أن سيارات الإسعاف ليست قادرة على نقل المرضى للمستشفيات”.

وأوضح أنه قبل الحرب، كان هنالك 3500 سرير في مختلف مستشفيات قطاع غزة، بينما اليوم يوجد أقل من 1400 سرير فقط، فيما تزايد أعداد المرضى والجرحى بشكل كبير، وهو ما دفع الأطباء لاتخاذ قرارات مصيرية بخصوص من يعيش ومن يموت، وفقًا لغيبريسوس.

مدير منظمة الصحة العالمية: هناك حاجة كبيرة لوقف إطلاق النار وفتح #معبر_رفح لدخول الوقود إلى قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ROv0ccUAEU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2023

وتحدث مدير منظمة الصحة عن عرقلة لدخول الوقود للقطاع، وقال “اليوم تم إدخال 30 ألف لتر من الوقود عبر معبر رفح، ولكن تم تعطيلها من قبل القوات الإسرائيلية”، مشيرًا إلى أن الأوضاع في غزة تتدهور في كل ساعة نتيجة نقص الوقود والاحتياجات الأساسية.

وأوضح أن 30 ألف لتر هو رقم ضئيل جدًا مقارنة بالاحتياجات الأساسية في غزة، وقال “تحتاج المستشفيات لأكثر من 200 ألف لتر من الوقود لتشغيلها”، مطالبًا بضرورة إعادة الكهرباء وإدخال ما يكفي من الوقود للمنشآت الحيوية وتوزيعها من أجل إنقاذ السكان.

وأشار إلى أن المنظمة لم تتلق أي تحديثات بخصوص أعداد القتلى والجرحى في غزة منذ 3 أيام، كما فقدت المنظمة الاتصال بالعاملين داخل مستشفى الشفاء، وقال “حتى لو استخدمت المستشفى لأغراض عسكرية، فإنه يجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية سلامة المرضى والطواقم الطبية”.