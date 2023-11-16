منشورات لجيش الاحتلال تدعو مواطني أحياء بخان يونس لإخلاء منازلهم “فورا”

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تحذيرات لسكان أحياء بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، لإخلاء منازلهم.

وفي منشورات ألقتها طائرات الاحتلال، دعا الجيش سكان القرارة، خزاعة، بني سهيلة وعبسان، وهي أحياء شرقية بخان يونس، إلى إخلاء منازلهم.

وجاء في المنشورات “من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء مكان سكنكم على الفور والتوجه إلى أحد الملاجئ المعروفة.. تصرفوا حسب تعليمات الجيش الإسرائيلي ولن تتعرضوا للأذى”.

כרוזי צה"ל פוזרו בשכונות המזרחיות של חאן יונס: "פעולות חמאס מאלצות את צה"ל לפעול באזור מגוריכם. למען ביטחונכם עליכם להתפנות מיד מביתכם וללכת למקומות מוגנים מוכרים. מי שנמצא ליד מחבלים מעמיד את חייו בסכנה, וכל בית שמשמש מחבלים יותקף. פעלו לפי הנחיות צה"ל ולא תיפגעו"@ItayBlumental pic.twitter.com/6k6WdVjdxx — כאן חדשות (@kann_news) November 15, 2023

وتعد هذه المرة الأولى التي يدعو فيها جيش الاحتلال مناطق أخرى غير الشمال بإخلاء منازلهم، وهي خطوة تشير إلى التوسع المتوقع في العمليات البرية الإسرائيلية.

وسبق أن وجه الجيش تحذيرات لسكان شمال القطاع إلى التوجه جنوبا، قبل أن يدعو سكان الجنوب إلى إخلاء منازلهم.

وبالرغم من هذه التحذيرات والتوجيهات بالتوجه للجنوب باعتبارها مناطق آمنة، إلا أن الاحتلال لا يزال يقصف عددًا من البيوت والمنشآت في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، مخلفًا آلاف الشهداء والمصابين.