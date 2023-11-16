مواجهة على الجزيرة مباشر بين والدة أسيرة إسرائيلية في غزة ومسؤول ملف الأسرى في “حماس” (فيديو)

أجرت الجزيرة مباشر مواجهة بين ميراف غونين والدة الأسيرة الإسرائيلية لدى المقاومة الفلسطينية رومي غونين، وزاهر جبارين مسؤول ملف الأسرى في حركة “حماس”.

في البداية روت ميراف كيف أُسرت ابنتها أثناء عملها كنادلة خلال حفل موسيقي كان قريبًا من الحدود مع قطاع غزة، فيما تهربت من الإجابة عن العديد من الأسئلة، لكنها وبعد تكرار المذيع للسؤال حول ما إذا كانت ابنتها مجندة في الجيش الإسرائيلي أم لا؟ أجابت بالإيجاب، وقالت إنها خدمت في الجيش بالفعل لمدة عامين.

ولم تحمّل ميراف دولتها إسرائيل مسؤولية مقتل أكثر من 50 أسيرًا في غزة جراء القصف على غزة، بل حمّلته لـ”حماس”، قائلة إن “مسؤولية إبقائهم -الأسرى- على قيد الحياة مسؤولية حماس وليس أحد آخر”.





وعند سؤالها حول مقتل آلاف الأطفال في غزة، قالت “يؤسفني أن أعلم أن بعض الكتب التي وجدت في غزة تصف الإسرائيليين على أنهم مجرمون، وآسف لرؤية أن الأطفال في غزة تربوا على هذه القيم”.

وكررت ميراف الرواية الإسرائيلية حول اغتصاب النساء وقطع رؤوس الأطفال في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مضيفة “لا أعرف إذا كان هنالك شخص بشري قادر على القيام بمثل هذه الأمور”، وهي رواية نفاها البيت الأبيض بعدما رددها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو.

من جهته، ردّ زاهر جبارين، مسؤول ملف الأسرى في “حماس” على مزاعم ميراف بتربية سكان غزة على كره الإسرائيليين قائلًا “تعاليمنا الإسلامية واضحة وصريحة، نحن لا نعادي اليهود لأنهم يهود، ونؤكد أن ديننا دين رحمة وإنسانية. اليهود نُكّل بهم في أوروبا، بينما كانوا يعيشون بسلام في الوطن العربي”.

وأضاف “هي تنسى أن هناك أكثر من 7 آلاف فلسطيني معتقلين الآن في السجون الإسرائيلية، من بينهم أكثر من 200 طفل في السجون، كل ذلك قبل عملية طوفان الأقصى”، وتابع “كما يوجد أسرى قضوا أكثر من 43 سنة داخل السجون، وأسرى آخرين استشهدوا داخل السجون الصهيونية”، مشيرًا إلى أن هنالك أكثر من 13 جثة لشهداء لا تزال داخل ثلاجات سجون الاحتلال.





وأكد جبارين، أن الحركة “لا تريد عذاب لأمهاتنا ولا عذاب لأي أم أخرى، سواء يهودية أو غير يهودية، لكننا لن نرفع الراية البيضاء لأي محتل”.

ووجّه جبارين، بصفته مسؤول ملف الأسرى، رسالة لوالدة الأسيرة، محمّلًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية عدم إجراء صفقة لتبادل الأسرى، قائلًا “نتنياهو يقدم خطوة ويعود خطوتين للوراء، كما أنه معني بقتل هؤلاء الرهائن في غزة”.

وأضاف “نتنياهو يريد استمرار هذه القضية، لكي يبقى في الحكم، وهي تعرف أنه فاسد وما إن تنتهي هذه المعركة سيذهب إلى السجن، يريد أن يمد في أمد هذه الحرب ويماطل في ملف المعتقلين”.

من جانبها لم ترغب ميراف في الحديث عن نتنياهو أو توجه له رسالة، ولكنها أكدت أنه يجب إطلاق الأسرى جميعهم في غزة.





كما رفضت الإجابة حول ما إذا كانت ابنتها تحمل جنسية أخرى غير الإسرائيلية أم لا، وطالبت بإنهاء المداخلة، وعندما حاول المذيع سؤالها حول إمكانية إنهاء بلادها لاحتلال الضفة الغربية وفك الحصار عن غزة لإحلال السلام، أنهت ميراف المداخلة.

من جانبه أشار جبارين إلى أن هناك 6 آلاف أم فلسطينية لها أبناء أسرى في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أن “حماس” منذ اليوم الأول تعلن أن لا حاجة لها بالأسرى الإسرائيليين، بل تريد إجراء صفقة لتبادل الأسرى فقط.