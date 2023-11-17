أردوغان يزور مرضى السرطان الذين وصلوا من غزة للعلاج في تركيا (فيديو)

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مرضى السرطان الذين تم نقلهم من قطاع غزة إلى تركيا لمواصلة علاجهم.

وتحدث المرضى عن الوضع الصعب الذي يعاني منه سكان القطاع والدمار الكبير فيه، خاصة المستشفى التركي الذي كانوا يعالجون فيه.

وأعربت إحدى المريضات عن أمنيتها في أن يزور أردوغان فلسطين، وأن يتمكنوا من “رد الجميل له ولبلاده”.

وتعهد الرئيس التركي بأن تبذل بلاده ما في وسعها من أجل هؤلاء المرضى ومتابعة علاجهم في بلاده.

ووصل 27 مريضا فلسطينيا و13 مرافقا إلى العاصمة التركية، مساء الأربعاء، بعد أن انتقلوا من قطاع غزة إلى مطار العريش في شمال سيناء بمصر.