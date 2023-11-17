أردوغان يزور مرضى السرطان الذين وصلوا من غزة للعلاج في تركيا (فيديو)

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، بزيارة مرضى السرطان من قطاع غزة الذين تم نقلهم إلى تركيا لمواصلة علاجهم.

وتحدث المرضى عن الوضع الصعب الذي يعاني منه سكان القطاع والدمار الكبير فيه، خاصة المستشفى التركي الذي كانوا يعالجون فيه.

وأعربت إحدى المريضات عن أمنيتها في أن يزور أردوغان فلسطين، وأن يتمكنوا من “رد الجميل له ولبلاده”.

وتعهد الرئيس التركي بأن تبذل بلاده ما في وسعها من أجل المرضى الذين نقلوا من غزة لمتابعة علاجهم في بلاده.

ووصل 27 مريضا فلسطينيا و13 مرافقا إلى العاصمة التركية، مساء الأربعاء، بعد أن انتقلوا من قطاع غزة إلى مطار العريش في شمال سيناء بمصر.