“إصابات مباشرة”.. حزب الله يعلن استهداف 7 مواقع عسكرية إسرائيلية ودبابة ميركافا (فيديو)

أعلن حزب الله، استهداف 7 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، وقال إنه أصاب دبابة ميركافا إسرائيلية في محيط ثكنة بيرانيت بصاروخين وحقق بها إصابة مباشرة.

وقال حزب الله إن أفرادا منه استهدفوا بالأسلحة المناسبة، موقع المطلة مقابل بلدة الخيام اللبنانية، وثكنة ‏يفتاح في قرية قدس اللبنانية المحتلة وموقع ‏بياض بليدا، وموقع مسكاف عام مقابل بلدة العديسة اللبنانية وموقع جلّ العلام.





وأكد الحزب في عدة بيانات مساء أمس الخميس، أنه استهدف تلك المواقع بالصواريخ الموجهة وحقق بها إصابات مباشرة، وأرفق مقاطع فيديو للعمليات العسكرية التي قام بها.

وبيّن مقطع فيديو نشره الحزب، عملية استهداف الدبابة الإسرائيلية وكتب معلقًا “استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة بيرانيت -القطاع الغربي – 16 نوفمبر”.

كما كتب تعليقًا مصاحبًا لمقطع فيديو يوضح استهداف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي وقال “استهداف مواقع تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية يوم 16 نوفمبر، وهي موقع البياض وهرمون وجلّ العلام”.

استهداف تجمعات مشاة

وذكر الحزب في بيان آخر، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لقوة مشاة إسرائيلية على تلة ‏الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون الإسرائيلي وتجمعا آخر لجنود إسرائيليين ‏بالقرب من موقع شتولا.

من ناحية أخرى أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن القطاع الشرقي من جنوب البلاد شهد قصفًا إسرائيليًّا مركّزًا على بلدات كفركلا وطي الخيام ومنطقة الشاليهات والعديسة والطيبة.





وقالت إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية عنيفة على منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ونفذ طلعات استطلاعية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب.

ومن منطقة حاصبيا جنوبي لبنان، أفادت الوكالة بوقوع غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مزرعة المجيدية، كما أغارت إسرائيل على بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان وأطراف بلدتي عيتا الشعب ودبل.