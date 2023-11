الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة مجندة أسيرة قُتلت قبل أيام بقصف لغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه عثر على جثة مجنّدة كانت محتجزة لدى كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وأُفيد بمقتلها جراء غارة من طيران الاحتلال على غزة قبل عدة أيام.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم “انتشلت جثة المجندة (نوعاه مارسيانو -19 عامًا) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية”.

19 year old CPL Noa Marciano was abducted and murdered by Hamas terrorists on October 7.

Her body was found and extracted by IDF troops adjacent to the Shifa Hospital in Gaza.

The IDF sends its heartfelt condolences to the family and will continue to support them. pic.twitter.com/f7eWBUrzVq

