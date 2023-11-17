الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة مجندة أسيرة قُتلت قبل أيام بقصف لغزة

حذرت القسّام من أن الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة سيتسبب في مقتل مزيد من الأسرى

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه عثر على جثة مجنّدة كانت محتجزة لدى كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وأُفيد بمقتلها جراء غارة من طيران الاحتلال على غزة قبل عدة أيام.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم “انتشلت جثة المجندة (نوعاه مارسيانو -19 عامًا) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية”.

19 year old CPL Noa Marciano was abducted and murdered by Hamas terrorists on October 7. Her body was found and extracted by IDF troops adjacent to the Shifa Hospital in Gaza. The IDF sends its heartfelt condolences to the family and will continue to support them. pic.twitter.com/f7eWBUrzVq — Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023

وكانت كتائب القسّام قد نشرت يوم الاثنين الماضي صورة الجندية الإسرائيلية وهي ميتة، وقالت إنها قُتلت بغارة إسرائيلية على غزة.

وحذرت كتائب القسّام في وقت سابق، من أن الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة ستتسبب في مقتل الأسرى، وقد أعلن عن مقتل العشرات منهم جراء القصف المتواصل.

ولليوم الـ42، تواصل إسرائيل غاراتها على غزة، وتواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها وقصفها واقتحامها، في وقت يعيش فيه القطاع أزمات إنسانية متفاقمة، وسط انعدام الوقود والخبز والماء.