سياسة|قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة مجندة أسيرة قُتلت قبل أيام بقصف لغزة

حذرت القسّام من أن الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة سيتسبب في مقتل مزيد من الأسرى

جندي إسرائيلي قرب مستوطنة زيكيم على الحدود الشمالية لقطاع غزة -17 نوفمبر (رويترز)
17/11/2023-|آخر تحديث: 17/11/202311:53 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه عثر على جثة مجنّدة كانت محتجزة لدى كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وأُفيد بمقتلها جراء غارة من طيران الاحتلال على غزة قبل عدة أيام.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم “انتشلت جثة المجندة (نوعاه مارسيانو -19 عامًا) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وكانت كتائب القسّام قد نشرت يوم الاثنين الماضي صورة الجندية الإسرائيلية وهي ميتة، وقالت إنها قُتلت بغارة إسرائيلية على غزة.

وحذرت كتائب القسّام في وقت سابق، من أن الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة ستتسبب في مقتل الأسرى، وقد أعلن عن مقتل العشرات منهم جراء القصف المتواصل.

ولليوم الـ42، تواصل إسرائيل غاراتها على غزة، وتواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها وقصفها واقتحامها، في وقت يعيش فيه القطاع أزمات إنسانية متفاقمة، وسط انعدام الوقود والخبز والماء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات