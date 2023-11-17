برنامج الأغذية العالمي: الخبز في غزة أصبح رفاهية وسكانها يواجهون احتمالا مباشرا للموت جوعا

قدّم برنامج الأغذية العالمي صورة كارثية للوضع الإنساني الناجم عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وقالت المتحدثة باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة “بالكاد يستطيع الناس الحصول على وجبة واحدة في اليوم”.

وكشفت عبير عطيفة، المتحدثة الإقليمية باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، أن غزة تواجه خطر الانزلاق إلى جحيم الجوع وقالت، إن نحو 2.2، أي ما يقرب من جميع سكان غزة، يحتاجون الآن إلى مساعدات غذائية”.





حين يصبح الخُبز رفاهية

وقالت المتحدثة باسم المنظمة “بالكاد يستطيع الناس الحصول على وجبة واحدة في اليوم.. خيارات الطعام تقتصر على الأطعمة المعلبة إذا كانت متوفرة بالفعل.. الخبز أصبح رفاهية في الواقع”.

ومع دخول 10% فقط من الإمدادات الغذائية الضرورية إلى غزة منذ بداية الحرب يواجه القطاع الآن أزمة جوع هائلة حيث أن جميع السكان تقريبًا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، بحسب ما حذر برنامج الأغذية العالمي.

احتمال مباشر للموت جوعًا

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين “إن إمدادات الغذاء والمياه معدومة عمليًا في غزة ولا يصل إلا جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود.

ومع اقتراب فصل الشتاء، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة ونقص المياه النظيفة يواجه المدنيون احتمال مباشر للموت جوعًا، في حين لا يمكن تلبية احتياجات الجوع الحالية من خلال معبر حدودي واحد.





وأكد برنامج الأغذية العالمي -في وقت سابق- إغلاق المخبز الأخير الذي يعمل بالشراكة معه بسبب نقص الوقود، الذي أدى إلى توقف إنتاج الخبز في كافة مخابز غزة البالغ عددها 130 مخبزًا، والخبز وهو الغذاء الرئيسي لسكان غزة بات نادرًا أو غير موجود.

ويتسبب نقص الوقود أيضًا في عرقلة عمليات وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وحتى عندما وصلت الشاحنات من مصر وأفرغت الإمدادات في غزة يوم الثلاثاء، لم تتمكن من الوصول إلى المدنيين في الملاجئ بسبب عدم كفاية الوقود لمركبات التوزيع.

كأنها تعرضت لزلزال

ونقلت جولييت توما، مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن زملائها على الأرض قولهم “ما يقرب من 6 أسابيع من الجحيم بالنسبة لشعب غزة.. 6 أسابيع من التجاهل التام للقانون الإنساني الدولي”.

وقالت “اليوم تبدو غزة وكأنّها تعرّضت لزلزال، إلا أنه من صنع البشر وكان من الممكن تجنبه تماما” وأضافت “لقد شهدنا الأسبوع الماضي أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عام 1948، لقد كان هذا نزوحًا جماعيًا يجري تحت أعيننا”.