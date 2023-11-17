جاثيا على ركبتيه وباكيا بحرقة.. شاب يقبل قدمي والدته الشهيدة في غزة (شاهد)

ظهر الشاب في مشهد مؤثر جاثيًا على ركبتيه ومحنيًا رأسه أمام جثمان والدته وهو يقبل قدميها ويبكي بحرقة

وثّق المصور الفلسطيني عمرو طبش لحظات مؤثرة لشاب في غزة يقبل قدمي والدته التي استشهدت جراء الغارات الإسرائيلية الغاشمة على مختلف أنحاء القطاع المحاصَر.

وظهر الشاب جاثيًا على ركبتيه ومحنيًا رأسه أمام جثمان والدته وهو يقبل قدميها بينما تنهمر دموعه، وذلك أثناء الوداع الأخير لها قبل دفنها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ42 قصفه لقطاع غزة، مخلفًا آلاف اليتامى والأمهات الثكالى، إضافة إلى محو أسر كاملة بأجيالها الثلاثة من السجل المدني الفلسطيني.

وخلّفت الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة حتى الآن 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.