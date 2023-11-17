حرب غزة.. مجازر في النصيرات ورفح وجباليا واستهداف مدرسة تؤوي آلاف النازحين بحي الزيتون (فيديو)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء بالقصف والغارات الإسرائيلية المستمرة على أنحاء قطاع غزة، حيث واصلت قوات الاحتلال قصفها لحي الشيخ رضوان في غزة وشرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن أكثر من 80 شهيدا موجودون تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال في مخيم النصيرات، ورصد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على المخيم. وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق اليوم عن مصادر محلية، باستشهاد 18 بينهم أطفال ونساء في مجزرة النصيرات فجر اليوم الجمعة.

كما ذكرت مصادر للجزيرة مباشر، أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمعبر رفح، فجر اليوم ارتفع إلى 9 شهداء، وأن مستشفى ناصر في خان يونس استقبل عددا من الإصابات جراء القصف.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف جيش الاحتلال مدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي الزيتون بمدينة غزة.

مجازر مستمرة

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فجر اليوم.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة، وتركز القصف على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.





كما تعرض شمال قطاع غزة فجر اليوم لقصف إسرائيلي عنيف، في حين أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف عشوائية نحو حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف منطقة النزلة في بلدة جباليا شمال القطاع.

واستشهد 18 مواطنًا على الأقل وأصيب آخرون، مساء أمس الخميس، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

صرخة فلسطيني من هول المشهد بعد قـ ــصـ ــف طيران الاحتلال الإسرائيلي مربعاً سكنيًا في مخيم #جباليا شمال قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/OvWI4V9qt2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2023

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف مربعا سكنيا في مخيم جباليا، يضم منازل لعائلات “أبو القمصان” و”مسعود” و”العسلي” و”التلولي” و”أبو دان” وعمارة “أبو داير” ومخبز عجور ومنازل أخرى مجاورة؛ مما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وأظهرت مقاطع فيديو، مواطنين وطواقم إنقاذ يحاولون انتشال جثث الشهداء، والجرحى العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.