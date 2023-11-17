دبلوماسي أمريكي سابق في إسرائيل: هنالك شعور متنامٍ لدى الأجيال الجديدة في الغرب بحقوق الفلسطينيين (فيديو)

يرى السفير جيرالد ستاين، وهو دبلوماسي أمريكي سابق في إسرائيل، أن دولة الاحتلال لم تقدم حتى الآن ما يثبت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدمت مستشفى الشفاء في غزة مركز قيادة، كما يرى أن هناك إيمانا من الأجيال الجديدة في أمريكا وأوروبا بحقوق الفلسطينيين.

وقال ستاين لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أمس الخميس، إن “هنالك الكثير من الجدل داخل الولايات المتحدة والعالم بأسره بشأن الأدلة التي عرضتها الحكومة الإسرائيلية مدعية أن هناك مبررًا لاقتحام المستشفى”.

وأضاف “كما أنه ليس هناك أدلة كافية تثبت أن حماس استخدمت المستشفى مركز قيادة” مشيرًا إلى أن طواقم ومنظمات دولية موجودة في المنطقة “دحضت الحجة والرواية الإسرائيلية”.

وطالب ستاين بضرورة عودة العمل إلى المستشفيات في قطاع غزة في أسرع وقت، وذلك نظرًا إلى احتلال مستشفى الشفاء من قبل قوات إسرائيلية، إضافة إلى عدد كبير من المستشفيات الأخرى التي أخرجها الاحتلال من الخدمة.

السفير جيرالد فايرستاين دبلوماسي أمريكي سابق في إسرائيل: لا يوجد أدلة تثبت أن حـ..ماس تستخدم #مستشفى_الشفاء كمركز للقيادة#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/cOJzWsfh6T — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2023

فجوة بين جيلين

وأشار الدبلوماسي الأمريكي السابق، إلى وجود “فجوة” بين الجيل الأمريكي القديم والجيل الحالي بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة، موضحًا أن “هنالك شعورًا متناميًا يقوم على أن الفلسطينيين لهم حجة وحق مشروع ينبغي أن يُحترم”.

وأضاف “أصبحنا نشهد حوارًا يجري في بلدنا والدول الأوروبية بشأن كيف ينبغي أن تنظر حكومات تلك الدول إلى الوضع الجاري في الشرق الأوسط”، وهو ما يراه تطورًا يشكل ضغطًا على تلك الحكومات.

السفير جيرالد فايرستاين دبلوماسي أمريكي سابق في إسرائيل: هناك شعور متنامي يقوم على أن الفلسطينيين لهم حق مشروع ينبغي أن يُحترم#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/Vh69c33voS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2023

وتابع “وعلى الرئيس الأمريكي أن يأخذ في اعتباره ما يجري في المنطقة، وكذلك أيضًا ما يجري داخل الولايات المتحدة، كما أن عليه أن يدرك أن إدارته يجب أن تبذل المزيد من الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه”.

ومنذ 42 يوما، يشنّ الاحتلال حربا مدمّرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.