شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار (فيديو)

قوات الاحتلال منعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى الشابين بعد إصابتهما

استشهد شابان فلسطينيان، بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية اليوم الجمعة، بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار على قواته.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار صباح اليوم على سيارة في أحد مداخل مدينة الخليل، كان يستقلها شابان فلسطينيان عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

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قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى مكان إطلاق النار على شابين قرب الخليل. pic.twitter.com/kGmaFBqddI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 17, 2023

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشابين ونقلت عن الهيئة العامة للشؤون المدنية، استشهاد (محمد كامل عوني أبو ميزر وعبد الرحمن طلال أبو سنينة) برصاص الاحتلال صباح اليوم، عند مدخل مدينة الخليل الشمالي.





وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى الشابين بعد إصابتهما، قبل أن تنقلهما بمركبة إسعاف عسكرية، ليعلن لاحقا استشهادهما.