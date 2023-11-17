غزة.. استشهاد أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

استشهد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته جراء غارة جوية سابقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي يشنها على قطاع غزة.

ونعى حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، الشهيد بحر، قائلا: “باسمي وباسم أعضاء المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، ننعى وبكل فخر واعتزاز رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر (أبو أكرم)، الذي ارتقى نتيجة قصف الاحتلال”.

وأضاف خريشة في منشور على منصة فيسبوك: “ستبقى حاضرا في ذاكرة شعبنا وكل من عرفك رمزا وطنيا صادقا وأمينا وشريكا في نصر فلسطين وغزة وأهلها، وها هو شعب يقدم قادته من أجل عزته وحريته سينتصر إلى جنات الخلد أخي وزميلي أبو أكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ومنذ 42 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال، و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الأربعاء.