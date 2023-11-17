كتائب القسام ترد على نتنياهو وتكشف تفاصيل وفاة محتجز إسرائيلي لديها (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، مقطع فيديو أعلنت فيه وفاة المحتجز الإسرائيلي “آريه زالمن زدمانوفتش بطاقة رقم 0010185791” وذلك بسبب “نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه”، بحسب إعلان القسام.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الكتائب نقل عدد من المحتجزين والأسرى إلى مراكز الرعاية لتلقي العلاج، معلنة وفاة أحدهم بسبب نوبات الهلع جراء القصف الإسرائيلي المتكرر.

جاء ذلك وفق بيان القسام على منصة تلغرام، ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن سلطاته كانت لديها مؤشرات قوية بأن المحتجزين موجودون في مجمع الشفاء (الطبي بمدينة غزة).

وقالت القسام: “ردا على كذب نتنياهو حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عددا منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج، بسبب خطورة وضعهم الصحي، وحفاظا على حياتهم”.

وأضافت: “حصل ذلك مؤخرا مع المحتجز (آريه زالمن زدمانوفتش)، بطاقة رقم 0010185791، الذي تلقى الرعاية المكثفة، وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه، وتوفي بسبب نوبات الهلع، جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه”.

وأمس الخميس، قال نتنياهو في مقابلة مع سي بي إس نيوز الأمريكية “كان لدينا مؤشرات قوية على أن المحتجزين موجودون في مجمع الشفاء، وهذا أحد أسباب دخولنا المستشفى”.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، الجمعة، العثور على جثة مجندة محتجزة في مبنى مجاور لمستشفى الشفاء في مدينة غزة.