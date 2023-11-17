4 آلاف مواطن فقط أدوا صلاة الجمعة في الحرم القدسي بينما كانت تتجاوز 50 ألفًا قبل حرب غزة

أدى 4 آلاف مواطن مقدسي فقط، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بسبب إجراءات الاحتلال العسكرية في حق المصلين، للجمعة السادسة على التوالي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد؛ مما تسبب في انخفاض كبير في عدد المصلين.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب عند مدخل باب الأسباط، أحد ابواب المسجد الأقصى، ومنعت آخرين من الدخول.

واندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال والمصلين عند باب الأسباط، دفع المصلون خلالها الحواجز محاولين الوصول إلى المسجد الأقصى.

اعتداء الاحـتـلال على المصلين من كبار السن على بوابات #القدس اليوم أثناء توجههم إلى الصلاة من أجل هذا تحركت مقـاومة #غزة التي تترك وحيدة الآن #المسجد_الأقصى #Gaza_Geniocide pic.twitter.com/El1nBFHydG — عزالدين أحمد (@IzzadeenAhmad) November 17, 2023

وبعدما أدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة، اعتدت عليهم قوات الاحتلال بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص، ولاحقتهم في شوارع وادي الجوز وباب الأسباط.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم خارج البلد القديمة من الدخول إليها.

وللجمعة السادسة على التوالي تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة على المسجد الأقصى المبارك وسكان البلدة القديمة وتعيق الدخول إليهما، حيث لم يتجاوز عدد المصلين في الجُمَع الخمس الماضية بضعة آلاف، وذلك بعد كان يزيد على 50 ألفًا قبل الحرب.

وهذه هي الجمعة السادسة التي يقمع فيها الاحتلال المصلين، أثناء صلاتهم في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة، بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.