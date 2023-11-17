3 شهداء في جنين والاحتلال يحاصر مستشفى ابن سينا ويطالب بإخلائه (فيديو)

كتيبة جنين: حققنا إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال لدى اقتحامه عددا من مناطق المخيم

استشهد، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم حالات خطرة، بقصف إحدى طائرات الاحتلال المسيّرة لمجموعة مواطنين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان في المخيم، أن طائرة مسيّرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم؛ مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة.

في المقابل قالت “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان إنها أوقعت إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال لدى اقتحامه عددا من مناطق المخيم.

وأضافت “خاض مجاهدونا بكل قوة واقتدار عملية تصدٍّ ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال التي تقدمت على عدة محاور في مخيم جنين والبلدات المجاورة. خاض خلالها مجاهدونا اشتباكات مباشرة وحققوا الإصابات المؤكدة في صفوف العدو”.

محاصرة مستشفى

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، وتمركزت في المكان، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة؛ مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وطالبت قوات الاحتلال بإخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين “فورًا” واستجوبت مسعفين. وأكدت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتفتش سيارات الإسعاف في محيطه، وأنها طالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددًا من المسعفين على الخروج من المستشفى رافعين أيديهم، وفتشتهم في ساحة المستشفى واستجوبت عددا منهم.

تغطية صحفية: آثار الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لجنين منذ ساعات. pic.twitter.com/Xg08VLCMGA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2023

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في أحياء من المدينة وأطراف مخيم جنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ 42 يوما، يشنّ الاحتلال حربا مدمّرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.