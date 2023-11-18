أردوغان: لو ارتكبت دولة مسلمة جرائم إسرائيل لتدخل القضاء الدولي فورا (فيديو)

الرئيس التركي: من المؤسف أن الدول الإسلامية لا تستطيع أن تتخذ موقفًا قويًا حتى في القضايا الأساسية مثل قضية القدس

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إلى فتح تحقيق على المستوى الدولي بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الرئيس أردوغان “سنتقدم مع أكثر من ألفي محام، بشكوى إلى الجهات المعنية ضد الإبادة الجماعية (في غزة)، سنتابع الأمر حتى النهاية، وسيتم دفع ثمن ذلك”.

وتابع “إسرائيل بدأت باستفزاز كل دول المنطقة، وهذه وظيفتها، أوربا والولايات المتحدة لا تهتمان إلا بأمنهما ورخائهما، ومن المؤسف أن الدول الإسلامية لا تستطيع أن تتخذ موقفًا قويًا حتى في القضايا الأساسية مثل قضية القدس”.

وأكد أن “القضاء الدولي كان سيتدخل فورا لو أن دولة مسلمة ارتكبت جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل”.

إن تركيا من خلال دعمها التام للقضية الفلسطينية المشروعة، تسعى جاهدة لإيصال أصوات إخوتنا في غزة إلى العالم أجمع. كما أن التأثير الإيجابي لما نقدمه من مقترحات يزداد مع الوقت، وهذا نابع من صدق نوايانا وإدراكنا التام لمسؤولياتنا التاريخية التي نتحرك وفقًا لها. وشهدنا جميعًا نتائج… — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) November 18, 2023

الغرب “أسير بيد إسرائيل”

وأضاف “إذا كان بوسع إسرائيل اليوم أن تقتل الناس بوحشية في غزة والمدن الفلسطينية الأخرى، بل وحتى في البلدان المجاورة، فإن هذا ليس بسبب قوتها، بل بسبب تشتت العالم الإسلامي”.

وتابع “في حين أن حكومات الدول الغربية، في واقع الأمر، أسيرة بيد إسرائيل، فإن اليقظة والاعتراضات المتصاعدة التي تشهدها شعوب تلك الدول تمنحنا الأمل باسم الإنسانية، رأينا ذلك في فرنسا والولايات المتحدة، وأمس (الجمعة) في برلين”.

وأكد أردوغان أن “إرهاب الدولة والاحتلال الذي تمارسه إسرائيل في غزة والمدن الفلسطينية الأخرى، يعدان جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية”.

“نهايته قريبة”

وأردف “لسوء الحظ، الشخص الذي على رأس هذه الدولة الإرهابية يدفع الشعب الإسرائيلي للثورة والتمرد ضده، لذلك نهايته قريبة”.

واستطرد “يجب متابعة هذه الجريمة والتحقيق فيها على المستوى الدولي، ويجب أن ينال الظالمون العقوبة التي يستحقونها، وإلا فلن يشعر أي فرد أو مجتمع في العالم بالأمان”.

وأضاف “إذا قام كلّ مكوّن إرهابي بقتل الناس كيفما يشاء، مستقويًا بدول مثل الولايات المتحدة وأوربا، فهذا يعني أن النظام العالمي فسد تمامًا”.