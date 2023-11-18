أسامة حمدان: سنوجع الاحتلال وسيسمع العالم قريبا أحاديث الانتصار (فيديو)

القيادي في حماس: لا هجرة بعد اليوم بل تحرير وعودة، والحرب على غزة ما كانت لتتم لولا الضوء الأخضر من بايدن

حمل أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإدارة الأمريكية “والمتواطئين مع الاحتلال” المسؤولية عن جريمة إخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي استدعى مدير المستشفى 6 مرات لإخلاء المستشفى وأجبر الطاقم الطبي على الخروج.

وأكد في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت أن الاحتلال لم يجد أي غرفة قيادة مزعومة في مستشفى الشفاء كما كان يدعي، مشيرا إلى أن “العدو قد يحول مجمع الشفاء إلى مقر قيادة وسيطرة لقواته”.

وفي ما يلي أبرز تصريحات حمدان: