أسامة حمدان: سنوجع الاحتلال وسيسمع العالم قريبا أحاديث الانتصار (فيديو)
القيادي في حماس: لا هجرة بعد اليوم بل تحرير وعودة، والحرب على غزة ما كانت لتتم لولا الضوء الأخضر من بايدن
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18/11/2023-|آخر تحديث: 18/11/202310:59 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
حمل أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإدارة الأمريكية “والمتواطئين مع الاحتلال” المسؤولية عن جريمة إخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي استدعى مدير المستشفى 6 مرات لإخلاء المستشفى وأجبر الطاقم الطبي على الخروج.
وأكد في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت أن الاحتلال لم يجد أي غرفة قيادة مزعومة في مستشفى الشفاء كما كان يدعي، مشيرا إلى أن “العدو قد يحول مجمع الشفاء إلى مقر قيادة وسيطرة لقواته”.
وفي ما يلي أبرز تصريحات حمدان:
- 43 في المئة من الشهداء هم في منطقة جنوب غزة التي يدعي الاحتلال أنها آمنة.
- الاحتلال لم يجد أي غرفة قيادة مزعومة في مستشفى الشفاء كما كان يدعي.
- الاحتلال الإسرائيلي استدعى مدير مجمع الشفاء ست مرات لإخلاء المجمع وأجبر الطاقم الطبي على الخروج.
- ما جرى في مستشفى الشفاء حلقة من حلقات الإجرام.
- قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باختطاف عدد من جثث الشهداء من مجمع الشفاء.
- العدو قد يحول مجمع الشفاء الطبي إلى مقر لقيادة وسيطرة لقواته.
- نحمل الإدارة الأمريكية والمتواطئين مع الاحتلال المسؤولية عن جريمة إخلاء مستشفى الشفاء.
- ما كان هذا ليتم في غزة لولا الضوء الأخضر من الرئيس بايدن.
- تصعيد المجازر في غزة يهدف إلى التهجير القسري لشعبنا.
- أكثر من 800 ألف شخص مازالوا في مناطق شمال غزة رغم تصعيد الاحتلال.
- مجاهدونا خاطروا بسلامتهم الشخصية لتقديم العلاج للأسرى لأننا نعمل وفق أخلاقنا.
- لا نعرف مصير الأطفال الخدج بعد استيلاء الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي.
- الجيش الإسرائيلي أكبر منظمة إرهابية ونازية في العالم.
- ما يدخل اليوم إلى قطاع غزة لا يتجاوز 10% من حاجات القطاع.
- نتساءل عن مصير قرار القمة العربية الذي طالب بضرورة كسر الحصار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
- شعبنا لم ولن يقبل وصاية من أي كان وسيقرر مصيره بنفسه عقب انتهاء العدوان على غزة.
- لا هجرة بعد اليوم وإنما تحرير وعودة ولن نتراجع حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والسيادة على أرضه.
- سنوجع الاحتلال وسيسمع العالم قريبا أحاديث الانتصار.
- شعبنا لم ولن يقبل وصاية من أي كان وسيقرر مصيره بنفسه عقب انتهاء العدوان على غزة.
المصدر : الجزيرة مباشر