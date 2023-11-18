إن بي سي: استخدام إسرائيل أدلة غير دقيقة أو مشكوك فيها خلال حربها على حماس أضعف مصداقيتها وجعلها محل سخرية

نقلت شبكة (إن بي سي) الإخبارية عن خبراء غربيين أن استخدام إسرائيل أدلة غير دقيقة أو مشكوك فيها خلال حربها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أضعف مصداقيتها وجعلها محل سخرية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت الشبكة الأمريكية في تقرير إخباري نُشر اليوم السبت على موقعها، أنه إلى جانب معركتها مع حماس، تخوض إسرائيل معركة أخرى تتحدد في إقناع العالم والولايات المتحدة بشكل رئيسي، بأن هذه حرب عادلة.

وأضاف التقرير أن آلة العلاقات العامة الإسرائيلية بذلت جهدًا كبيرًا طوال أيام الحرب لإقناع العالم بأن قصفها لغزة كان ضروريًا وتم تنفيذه بطريقة تهدف إلى تقليل الوفيات بين المدنيين.

كما سمحت للصحفيين بمرافقة جنودها في غزة، وحافظت على إيقاع ثابت من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الممثلين الإسرائيليين متاحين للظهورعلى شاشة التلفزيون.

في المقابل، أوضح التقرير أن إسرائيل أصدرت عدة معلومات غير دقيقة أو مشكوك وهو ما أثر على صورتها لدى الحلفاء.

ونقلت الشبكة عن عدد من الخبراء الغربيين أن عدم العثور على دليل ملموس يؤكد وجود مقرات عسكرية لحماس تحت مستشفى الشفاء في غزة، أجهز على مصداقية إسرائيل.

“لقد أطلقوا النار على مصداقيتهم”

وقال كبيرالباحثين في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إتش إيه هيلير “المفارقة هي أنهم قد يجدون شيئًا ما ولن يصدقهم أحد”. وأضاف قائلًا “لقد أطلقوا النار على مصداقيتهم”.

وصرّح كبير الباحثين في الشؤون الإسرائيلية بمعهد الشرق الأوسط نمرود غورين “أن هذه التحولات لا يمكنها أن تمر مرور الكرام”.

وقال “يبدو أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار المخاوف الأمريكية والغربية الأخرى عند القيام بعمليتها العسكرية لضمان استمرار الدعم وعدم تجاوز الانتقادات لحدود معينة”.

واشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي زعم أنه عثر في مجمع الشفاء على فتحة نفق ومركبة تحتوي على أسلحة ومخابئ أخرى للبنادق والذخيرة، وانه عثر في مكان قريب من المستشفى على جثتي المحتجزة المدنية يهوديت فايس والمجنّدة نوا مارسيانو، لكن الجهود المبذولة لإثبات هذه المزاعم أضرت بقضية إسرائيل.

كما اتُهمت إسرائيل بنشر معلومات مضللة الأسبوع الماضي، عندما نشر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، على منصة إكس مقطع فيديو ادعى أنه يظهر سكان غزة وهم يقومون بتزييف إصاباتهم بالمكياج، وعلى الرغم من أن عددًا لا يحصى من الأشخاص صحّحوه بأن اللقطات كانت في الواقع من فيلم لبناني، إلا أنه لم يتم حذفها حتى يوم الجمعة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن قدرًا كبيرًا من التعاطف الذي تلقته إسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول قد تراجع أمام الصور التي تظهر الخسائر البشرية والدمار الشامل في غزة.