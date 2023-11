إن بي سي: استخدام إسرائيل أدلة غير دقيقة أو مشكوك فيها خلال حربها على حماس أضعف مصداقيتها وجعلها محل سخرية

نقلت شبكة (إن بي سي) الإخبارية عن خبراء غربيين أن استخدام إسرائيل أدلة غير دقيقة أو مشكوك فيها خلال حربها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أضعف مصداقيتها وجعلها محل سخرية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت الشبكة الأمريكية في تقرير إخباري نُشر اليوم السبت على موقعها، أنه إلى جانب معركتها مع حماس، تخوض إسرائيل معركة أخرى تتحدد في إقناع العالم والولايات المتحدة بشكل رئيسي، بأن هذه حرب عادلة.

وأضاف التقرير أن آلة العلاقات العامة الإسرائيلية بذلت جهدًا كبيرًا طوال أيام الحرب لإقناع العالم بأن قصفها لغزة كان ضروريًا وتم تنفيذه بطريقة تهدف إلى تقليل الوفيات بين المدنيين.

