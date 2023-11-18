الأونروا: تلقينا صورا مروعة لعشرات القتلى والجرحى بعد هجوم على مدرسة في غزة

فيليب لازاريني: لا يمكن أن تصبح هذه الهجمات أمرًا عاديًّا

أدان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، الغارات “المروعة” على مدارس تابعة للوكالة في قطاع غزة تؤوي نازحين جراء الحرب الإسرائيلية.

وبعدما أعلن مسؤول بوزارة الصحة في غزة استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصًا في غارة إسرائيلية على مدرسة بمخيم جباليا، قال لازاريني عبر منصة إكس إنه يتلقى “صورًا مروعة ولقطات للعديد من القتلى والجرحى في مدرسة أخرى للأونروا تؤوي آلاف النازحين في شمالي قطاع غزة”.

"مجزرة يعجز اللسان عن وصفها".. وصول عشرات الشهداء والمصابين إلى مستشفى كمال عدوان جراء مجزرة جديدة للاحتلال في مدرسة الفاخورة بـ #مخيم_جباليا#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/WnbWq1nDZ0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 18, 2023

وأضاف “لا يمكن أن تصبح هذه الهجمات أمرًا عاديًّا، يجب أن تتوقف. لا يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن يتأخر أكثر من ذلك”.

Receiving horrifying images & footage of scores of people killed and injured in another @UNRWA school sheltering thousands of displaced in the north of the Gaza Strip. These attacks cannot become commonplace, they must stop. A humanitarian ceasefire cannot wait any longer. — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 18, 2023

وفي وقت سابق السبت، استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة “أونروا” في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

ومنذ 43 يومًا، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 12 ألف و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.