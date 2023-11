الأونروا: تلقينا صورا مروعة لعشرات القتلى والجرحى بعد هجوم على مدرسة في غزة

أدان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، الغارات “المروعة” على مدارس تابعة للوكالة في قطاع غزة تؤوي نازحين جراء الحرب الإسرائيلية.

وبعدما أعلن مسؤول بوزارة الصحة في غزة استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصًا في غارة إسرائيلية على مدرسة بمخيم جباليا، قال لازاريني عبر منصة إكس إنه يتلقى “صورًا مروعة ولقطات للعديد من القتلى والجرحى في مدرسة أخرى للأونروا تؤوي آلاف النازحين في شمالي قطاع غزة”.

وأضاف “لا يمكن أن تصبح هذه الهجمات أمرًا عاديًّا، يجب أن تتوقف. لا يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن يتأخر أكثر من ذلك”.

Receiving horrifying images & footage of scores of people killed and injured in another @UNRWA school sheltering thousands of displaced in the north of the Gaza Strip.

These attacks cannot become commonplace, they must stop. A humanitarian ceasefire cannot wait any longer.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 18, 2023