سياسة|قطاع غزة

الأونروا: تلقينا صورا مروعة لعشرات القتلى والجرحى بعد هجوم على مدرسة في غزة

فيليب لازاريني: لا يمكن أن تصبح هذه الهجمات أمرًا عاديًّا

قصف غزة
قصف غزة (الفرنسية)
18/11/2023-|آخر تحديث: 18/11/202309:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أدان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، الغارات “المروعة” على مدارس تابعة للوكالة في قطاع غزة تؤوي نازحين جراء الحرب الإسرائيلية.

وبعدما أعلن مسؤول بوزارة الصحة في غزة استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصًا في غارة إسرائيلية على مدرسة بمخيم جباليا، قال لازاريني عبر منصة إكس إنه يتلقى “صورًا مروعة ولقطات للعديد من القتلى والجرحى في مدرسة أخرى للأونروا تؤوي آلاف النازحين في شمالي قطاع غزة”.

وأضاف “لا يمكن أن تصبح هذه الهجمات أمرًا عاديًّا، يجب أن تتوقف. لا يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن يتأخر أكثر من ذلك”.

وفي وقت سابق السبت، استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة “أونروا” في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

ومنذ 43 يومًا، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 12 ألف و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.

المصدر : الجزيرة مباشر